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محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد العلماء

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محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد العلماء محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد العلماء

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالرحيم سلطان العلماء لمناسبة زفاف نجله «هشام» إلى كريمة حسن محمود الفلا.

وقد بارك سموه للعريس وذويه أفراحهم، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة مكللة بالرفاء والبنين. حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، مساء أمس، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وجمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب لفيف من أعيان البلاد والمسؤولين وأقارب العروسين.

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