صحافة المواطن..أهالى "بحر البقر" بالشرقية يطالبون بكوبرى لعبور ترعة القرية

أرسل أحد المواطنين صورة لترعة دليل الصالحية، بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتى أوضحت بناء المواطنين لقنطرة خشبية مصنوعة من الخشب لعبور الترعة، مما يعرض المواطنين لخطر الوقوع فى الترعة.

وناشد القارئ المسؤولين بالقرية لعمل كوبرى على الترعة لتسهيل تنقل المواطنين، لافتاً إلى أنه تم عمل معاينة للموقع منذ فترة طويلة ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

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