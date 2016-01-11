مرتضى: باسم مرسي ' معمول له عمل في شبراخيت '

يشك مرتضى منصور رئيس الزمالك في تعرض باسم مرسي مهاجم الفريق للسحر هذا الموسم مما يتسبب في مستواه المهزوز مؤخرا.

ولم يسجل باسم مرسي أي هدف هذا الموسم رغم أنه كان هداف الزمالك الموسم الماضي وثاني هدافي الدوري بعد حسام باولو.

ويؤمن رئيس الزمالك بتعرض فريقه للسحر والأعمال، وأكد ذلك في أكثر من مناسبة وأوضح أنه لا يمزح في هذا الشأن.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "أشك في تعرض باسم مرسي للسحر من خلال إحدى أقرابه".

وأضاف مازحا "اعتقد أنها قامت بذلك في مدينة شبراخيت".

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