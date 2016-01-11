مرتضى منصور: حزنت مما فعله ميدو

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك حزنه بسبب فرحة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق بهدف محمود عبد الرازق "شيكابالا" في شباك إنبي يوم السبت.

انتصر الزمالك بهدف قاتل رائع سجله شيكابالا من زاوية مستحيلة في مباراة الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "حزنت بسبب رد فعل ميدو بعد هدف شيكابالا بعد ساعات من وفاة حمادة إمام".

وودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وعلل مرتضى قائلا "ميدو في الأساس صديق لحازم إمام رئيس الجهاز الفني وكان عليه التحكم فى أعصابه أكثر من ذلك".

ويعتقد رئيس الزمالك أن فرحة ميدو الكبيرة جاءت بسبب صعوبة اللقاء والفوز الصعب على خصم صعب لم يهزمه الزمالك منذ ست سنوات.

أرقام في الجول – الزمالك مع ميدو.. نبأ سعيد وآخر حزين