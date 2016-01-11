البرد وقرح المعدة.. أهم مسببات المغص

آلام البطن والمغص من أكثر الأعراض المرضية المزعجة للمريض بها، حيث تخلف شعورا بعدم الراحة، وآلاما فى أعلى البطن، وهو ما قد يسبب اضطرابا فى الشهية والمزاج لدى المريض.

الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة، أوضح خلال حديثه أن المغص من الأعراض غير المحببة، والتى يجب حصر أغلب أسبابها لمحاولة علاجها سريعا والتخلص من هذا الألم.

وحسب نصيحة استشارى الباطنة فعلى المريض بالمغص أن يتناول طعاما صحيا وبكميات قليلة ومناسبة، مع الاهتمام بالحركة والنشاط، محذرا من تناول الكثير من الطعام الذى يعد من أهم العادات الخاطئة التى نمارسها وتصبح سبب فى الإصابة بالمشكلة، كذلك تناول أكثر من صنف بروتين فى الوجبة الواحدة وبكميات كبيرة، أو تناول أكثر من نوع طعام دسم، بمعنى تناول الأرز والمكرونة فى نفس الوجبة، أو اللحوم والدجاج والسمك وهكذا.

كذلك هناك بعض الأسباب الخفية لآلام البطن التى يجب على الإنسان التعرف عليها وملاحظتها جيدا، من أهما حسبما يوضح الدكتور محمد، الإصابة بقرح المعدة التى تسبب آلاما مبرحة، كذلك الإصابة بالبرد فى كثير من الأحيان يتسبب فى آلام البطن.

وتابع استشارى الباطنة موضحا أن هذا الألم قد ينتج عن الإصابة بالنزلات المعوية والتسمم، وكذلك عدم تناول الطعام لفترات طويلة، وكذلك الإصابة بليونة البراز أو بقساوته البالغة لأسباب مختلفة يصبح سببا أيضا فى الإصابة.