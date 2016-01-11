تموين الغربية تضبط كميات كبيرة من الجبن وأغذية الأطفال منتهية الصلاحية

شنت إدارة مباحث التموين بمحافظة الغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة حملات تموينية لإحكام السيطرة الأمنية بالأسواق وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

و أسفرت الحملات عن ضبط السيارة رقم "6751ب ه ر" ، قيادة "أحمد .م.ب" أثناء مرورها أمام نقطة مرور "هيلانه" مركز طنطا محملة بـ 79عبوة جبن أبيض وزن الواحدة 13كيلو جرام منتهية الصلاحية وجبن رومى منتهية الصلاحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 922جنح مركز طنطا لسنة 2016 .

كما تم ضبط "عبد القادر.ج.ح" – 41سنة صاحب محل مواد غذائية بسوق السباعى ثان طنطا وبحوزته 98عبوة أغذية أطفال منتهية الصلاحية فى المحضر 661 جنح قسم ثان طنطا وضبط "أحمد.ا.ع" – 37سنة صاحب محل مواد غذائية بسوق السباعى ثان طنطا وبحوزته 112عبوة عصائر و8 زجاجات زيت طعام منتهية الصلاحية فى المحضر 697 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016 تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بنتائج الحملات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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