أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تموين الغربية تضبط كميات كبيرة من الجبن وأغذية الأطفال منتهية الصلاحية

Google+ Print
تموين الغربية تضبط كميات كبيرة من الجبن وأغذية الأطفال منتهية الصلاحية تموين الغربية تضبط كميات كبيرة من الجبن وأغذية الأطفال منتهية الصلاحية
شنت إدارة مباحث بمحافظة الغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة حملات تموينية لإحكام السيطرة الأمنية بالأسواق وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

و أسفرت الحملات عن ضبط السيارة رقم "6751ب ه ر" ، قيادة "أحمد .م.ب" أثناء مرورها أمام نقطة مرور "هيلانه" مركز طنطا محملة بـ 79عبوة جبن أبيض وزن الواحدة 13كيلو جرام منتهية الصلاحية وجبن رومى منتهية الصلاحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 922جنح مركز طنطا لسنة 2016 .

كما تم ضبط "عبد القادر.ج.ح" – 41سنة صاحب محل مواد غذائية بسوق السباعى ثان طنطا وبحوزته 98عبوة أغذية أطفال منتهية الصلاحية فى المحضر 661 جنح قسم ثان طنطا وضبط "أحمد.ا.ع" – 37سنة صاحب محل مواد غذائية بسوق السباعى ثان طنطا وبحوزته 112عبوة عصائر و8 زجاجات زيت طعام منتهية الصلاحية فى المحضر 697 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016 تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بنتائج الحملات وباشرت النيابة العامة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي