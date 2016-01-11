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القبض على عاطل يروج الحشيش أمام كلية التربية الرياضية بالعمرانية

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القبض على عاطل يروج الحشيش أمام كلية التربية الرياضية بالعمرانية القبض على عاطل يروج الحشيش أمام كلية التربية الرياضية بالعمرانية
ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الحشيش أمام كلية التربية الرياضية بالعمرانية، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

وردت ملعومات للعميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه تفيد بإتجار "وليد.ا" عاطل بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور

وبإعداد كمين له تمكن النقيب طاهر صالح وامين شرطة وائل مصطفى من ضبط المتهم وبحوزته 14 قطعة من مخدر الحشيش أثناء ترويجها على عملائه بشارع فيصل أمام كلية التربيه الرياضية بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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