نائب نصر النوبة: يطالب السكة الحديد بتطوير محطة ومزلقان بلانة

أكد ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة بأسوان، بأنه تقدم بطلب لرئيس هيئة سكك حديد مصر بالموافقة علي تطوير محطة بلانة وهي المدخل الجنوبي لقري مركز نصر النوبة.>و أكد النائب ياسين عبد الصبور بأنه طالب بضبط منسوب رصيف محطة بلانة حيث أنه منخفض، وإدخال مزلقان بلانة ضمن خطة التطوير أسوة ببقية المحطات

وأضاف النائب ياسين عبد الصبور أنه طالب بتوقف بعض القطارات بمحطة بلانة تسهيلا علي جمهور المواطنين بجنوب مركز نصر النوبة ووادي خريت ووادي النقرة.