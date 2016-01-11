رسميًا | السيد الشريف وكيلًا لمجلس النواب.. وإعادة بين «عبد المنعم» و«وهدان» على المقعد الثاني

أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجديد، فوز السيد محمود الشريف بمقعد وكيل مجلس النواب وإجراء الإعادة بين علاء عبد المنعم وسليم وهدان على المقعد الآخر.
وجاءت الأصوات كالتالي:
السيد محمود الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر 345 صوتا
محمد سليم عسكر 8 أصوات
ومدحت الشريف مستقل عن دائرة النزهة مصر الجديدة 47 صوتا
علاء عبدالمنعم القيادي بائتلاف “دعم مصر” 225 صوتا
وحاتم باشات عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة الزيتون 100 صوتا
وأنيسة حسونة المعينة بمجلس النواب 36 صوتا
ومحمد الصيرفي نائب دائرة شبراخيت في البحيرة 18 صوتا
والدكتور محمد عبدالبديع المستقل عن دائرة منيا القمح بالشرقية 11 صوتا
وسمير غطاس عن دائرة مدينة نصر 32 صوتا
وجون طلعت عن دائرة روض الفرج وشبرا 17 صوتا
وسليمان وهدان نائب حزب الوفد بمحافظة بورسعيد 157 صوتا
وثناء برغش المستقلة عن دائرة دمنهور 14 صوتا
ومحمد عمارة 27 صوتا
وخالد حنفي المعين بمجلس النواب 6 أصوات