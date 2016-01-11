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رسميًا | السيد الشريف وكيلًا لمجلس النواب.. وإعادة بين «عبد المنعم» و«وهدان» على المقعد الثاني

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رسميًا | السيد الشريف وكيلًا لمجلس النواب.. وإعادة بين «عبد المنعم» و«وهدان» على المقعد الثاني رسميًا | السيد الشريف وكيلًا لمجلس النواب.. وإعادة بين «عبد المنعم» و«وهدان» على المقعد الثاني

مجلس النواب – أرشيفية

أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجديد، فوز السيد محمود الشريف بمقعد وكيل مجلس النواب وإجراء الإعادة بين علاء عبد المنعم وسليم وهدان على المقعد الآخر.

وجاءت الأصوات كالتالي:

السيد محمود الشريف، عضو ائتلاف دعم 345 صوتا

محمد سليم عسكر 8 أصوات

ومدحت الشريف مستقل عن دائرة النزهة مصر الجديدة 47 صوتا

علاء عبدالمنعم القيادي بائتلاف “دعم مصر” 225 صوتا

وحاتم باشات عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة الزيتون 100 صوتا

وأنيسة حسونة المعينة بمجلس النواب 36 صوتا

ومحمد الصيرفي نائب دائرة شبراخيت في البحيرة 18 صوتا

والدكتور محمد عبدالبديع المستقل عن دائرة منيا القمح بالشرقية 11 صوتا

وسمير غطاس عن دائرة مدينة نصر 32 صوتا

وجون طلعت عن دائرة روض الفرج وشبرا 17 صوتا

وسليمان وهدان نائب حزب الوفد بمحافظة بورسعيد 157 صوتا

وثناء برغش المستقلة عن دائرة دمنهور 14 صوتا

ومحمد عمارة 27 صوتا

وخالد حنفي المعين بمجلس النواب 6  أصوات

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