فيديو | ميكروفون «البرلمان» يكشف.. نائب: «مفيش فلوس ولا أكل».. وآخر: «كل واحد هيتنطط علينا».. وألفاظ بذيئة في أول جلسة

كتب: أحمد أشرف

فضحت ميكرفونات البرلمان، المنتشرة فى كل أرجاء مجلس النواب أعضاء البرلمان فى أولى جلساتهم أمس الأحد، وتحدث عضو محدثا أحد أصدقائه قائلا: “هو كل واحد حافظ مادتين فى القانون يتنطط علينا.. يا عم نشوف شغل كويس.. أنا عايزك تعرفنى ازاى أعمل استجواب وطلب إحاطة”.

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ووقعت مشادة كلامية بين الموظفين داخل البرلمان وبعض النواب، بسبب اعتراض النواب على قلة الطعام المقدم لهم داخل المجلس، حيث ظهر حديث خلال بث الجلسة الافتتاحية جاء فيه الآتي: “العملية ناشفة مفيش أكل ولا غدا ولا عشا وبيقولوا مفيش فلوس”، فيما رد آخر، قائلاً “إحنا جبنا 600 وجبه بس لبكرة مش النهاردة.. وإحنا مش عاوزين نحرجكم على الهوا “.

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وظهرت ألفاظ بذيئة في حوار بين بعض النواب، رافضين لائحة المجلس.

وكشف الإعلامي نصر القفاص في برنامجه ” البرلمان ” المذاع علي قناة أون تي في، أن أعضاء مجلس النواب تناولوا وجبات الافطار والغذاء بالمجلس بسبب طول الجلسة الإجرائية التي استمرت لمنتصف الليل، وتناولوا أكتر من ألفين ساندوتش من ساعة بدء الجلسات إلى الساعة 4 مساءً.