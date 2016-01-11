أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو | ميكروفون «البرلمان» يكشف.. نائب: «مفيش فلوس ولا أكل».. وآخر: «كل واحد هيتنطط علينا».. وألفاظ بذيئة في أول جلسة

Google+ Print
فيديو | ميكروفون «البرلمان» يكشف.. نائب: «مفيش فلوس ولا أكل».. وآخر: «كل واحد هيتنطط علينا».. وألفاظ بذيئة في أول جلسة فيديو | ميكروفون «البرلمان» يكشف.. نائب: «مفيش فلوس ولا أكل».. وآخر: «كل واحد هيتنطط علينا».. وألفاظ بذيئة في أول جلسة

البرلمان المصري – أرشيفية

كتب: أحمد أشرف

فضحت ميكرفونات البرلمان، المنتشرة فى كل أرجاء مجلس النواب أعضاء البرلمان فى أولى جلساتهم أمس الأحد، وتحدث عضو محدثا أحد أصدقائه قائلا: “هو كل واحد حافظ مادتين فى القانون يتنطط علينا.. يا عم نشوف شغل كويس.. أنا عايزك تعرفنى ازاى أعمل استجواب وطلب إحاطة”.

" frameborder="0">

ووقعت مشادة كلامية بين الموظفين داخل البرلمان وبعض النواب، بسبب اعتراض النواب على قلة الطعام المقدم لهم داخل المجلس، حيث ظهر حديث خلال بث الجلسة الافتتاحية جاء فيه الآتي: “العملية ناشفة مفيش أكل ولا غدا ولا عشا وبيقولوا مفيش فلوس”، فيما رد آخر، قائلاً “إحنا جبنا 600 وجبه بس لبكرة مش النهاردة.. وإحنا مش عاوزين نحرجكم على الهوا “.

" frameborder="0">

وظهرت ألفاظ بذيئة في حوار بين بعض النواب، رافضين لائحة المجلس.

وكشف الإعلامي نصر القفاص في برنامجه ” البرلمان ” المذاع علي قناة أون تي في، أن أعضاء مجلس النواب تناولوا وجبات الافطار والغذاء بالمجلس بسبب طول الجلسة الإجرائية التي استمرت لمنتصف الليل، وتناولوا أكتر من ألفين ساندوتش من ساعة بدء الجلسات إلى الساعة 4 مساءً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو

في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو