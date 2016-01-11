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الأهلي: ثقتنا في أنطوي لا تقل عن إيفونا

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الأهلي: ثقتنا في أنطوي لا تقل عن إيفونا الأهلي: ثقتنا في أنطوي لا تقل عن إيفونا

يثق الجهاز الفني للأهلي بقيادة جوزيه بيسيرو في قدرات الغاني جون أنطوي، رغم عدم مشاركة اللاعب في 7 مباريات متتالية.

وقال سيد عبد الحفيظ: "أنطوي كان ضمن القائمة التي تضم 20 لاعبًا لمباراة المقاولون ثم تم استبعاده مع لاعب آخر".

واستدرك عبر قناة أون تي في: "ولكن ثقتنا في أنطوي لا تقل عن إيفونا أو باقي المهاجمين سواء عمرو جمال أو متعب أو أحمد عبد الظاهر".

وواصل: "كل لاعب سيحصل على فرصته في المشاركة، وفقًا لقدراته وجديته في التدريبات، ولو أخفق، سنلجأ لعملية تدوير بين اللاعبين".

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن مستوى جميع مهاجمي الأهلي متقارب، مما يمنح الجهاز الفني ثقة في تحديد خياراته لكل مباراة.

واختتم عبد الحفيظ: "صبري رحيل كان خارج القائمة المباراة الماضية، واليوم تم إراحة حسين السيد، نحاول أن يكون كل لاعب يشعر بانتعاش عند المشاركة أساسيًا".

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