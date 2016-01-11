احتجاجات على استخدام الأمن المغربى العنف ضد تظاهرات لأساتذة متدربين

>تظاهر نحو 500 مغربى فى الرباط مساء الأحد احتجاجا على استخدام قوات الامن العنف لتفريق أساتذة متدربين كانوا يتظاهرون الخميس فى مدن عدة رفضا لمراسيم حكومية تتعلق بوظائفهم، فى تدخل وصفته الصحافة المحلية بـ"الخميس الأسود".

وتجمع عدد من نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية وممثلون عن جمعيات حقوقية ومنتمون لأحزاب وأساتذة متدربون مساء الأحد أمام مقر البرلمان تحت مراقبة عشرات من قوات الأمن، ليعبروا عن احتجاجهم على "عنف قوات الأمن ضد متظاهرين سلميين"، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ورفع المتظاهرون صورا للأساتذة المصابين وشعارات تندد بتدخل قوات الأمن وتطالب بمحاسبتها، محملين مسؤولية التدخل الأمنى لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.