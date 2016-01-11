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الغربية تختتم البرنامج القومى لتأهيل وتمكين مجلس القيادات الشابة اليوم

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الغربية تختتم البرنامج القومى لتأهيل وتمكين مجلس القيادات الشابة اليوم الغربية تختتم البرنامج القومى لتأهيل وتمكين مجلس القيادات الشابة اليوم
تنظم محافظة الغربية اليوم الإثنين، احتفال ختام البرنامج القومى لتأهيل وتمكين مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية، للعاملين بالمؤسسات الحكومية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

تم تدشين البرنامج على 3 مراحل، ويعتبر أول مجلس علي مستوى الجمهورية، وبعد نجاح التجربة ، قرر وزير التنمية المحلية تعميمها على مستوى الجمهورية.

يشارك في حفل الختام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتورة نعمات سأتى مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، ومحمد على شحاته وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية ، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، ورمضان عيد رئيس مدينه سمنود، والدكتور أحمد الشريف الأمين العام لمؤسسه القادة،والدكتورة مايسه عشماوى رئيس مجلس الأمناء بمؤسسه القادة.

ويناقش على هامش الاحتفال المشروعات القومية التى أعدها المتدربين، لتطوير المحافظة "الحكم المحلي بكافة محاوره" ،تجديد الخطاب الديني،التعليم،الصحة والتأمين الصحى ،والشباب والرياضة"

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