سفير فرنسا ببغداد: مستعدون لتقديم الدعم للقوات العراقية فى حربها ضد داعش

>بحث وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، مساء أمس الأحد ، مع سفير فرنسا فى بغداد مارك باريتى، الدعم المقدم من فرنسا للعراق فى إطار التحالف الدولى المناهض لتنظيم داعش الإرهابى.

وأعرب السفير الفرنسى عن استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلوب للقوات العراقية فى حربها ضد الإرهاب، مؤكدا أن ما تحقق من انتصارات لاسيما فى الرمادي مركز محافظة الأنبار تؤكد استعادة القوات العراقية لزمام المبادرة فى حربه على الإرهاب.

من جانبه، دعا وزير الدفاع العراقى المجتمع الدولى وفرنسا إلى وقفه جادة وداعمة للعراق من أجل تواصل الانتصارات ودحر الإرهاب بعد أن استعادت القوات العراقية زمام الأمور وحققت انتصارات كبيرة وحررت أراض واسعة كانت مغتصبة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى.

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