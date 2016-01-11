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تفاصيل سقوط خلية الشيخ زايد.. ضبط الإخوانى عبد العال العشرى ونجليه و10 أخرون لتورطهم فى الهجوم على فندق الأهرامات.. التحريات: كونوا خلية إرهابية تستهدف الفنادق السياحية لمحاولة زعزعة الأقتصاد

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تفاصيل سقوط خلية الشيخ زايد.. ضبط الإخوانى عبد العال العشرى ونجليه و10 أخرون لتورطهم فى الهجوم على فندق الأهرامات.. التحريات: كونوا خلية إرهابية تستهدف الفنادق السياحية لمحاولة زعزعة الأقتصاد تفاصيل سقوط خلية الشيخ زايد.. ضبط الإخوانى عبد العال العشرى ونجليه و10 أخرون لتورطهم فى الهجوم على فندق الأهرامات.. التحريات: كونوا خلية إرهابية تستهدف الفنادق السياحية لمحاولة زعزعة الأقتصاد
فى ضربة أمنية جديدة تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، من ضبط عبد العال العشرى شقيق جمال العشرى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعداله ونجليه و10 أخرون لإتهامهم بالتخطيط لتفيذ عملية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاث بمنطقة الهرم.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم محمد غراب رئيس المباحث، والرائدان أحمد أبو المجد وعصام شلتوت، أن القيادى الأخوانى كلف عدد من العناصر الأخوانية بتنفيذ هجوم على فندق الأهرامات الثلاث وإستهداف أتوبيس سياحى يقل عدد من الأجانب بمنطقة الأهرامات.

وأفادت التحريات أن عبد العال العشرى القيادى الاخوانى، تلقى تكليفات من بعض القيادات الإخوانيه فى قطر، بعمل عدة عمليات إرهابية قبل ذكرى 25 يناير تستهدف الفنادق السياحية بمنطقة الهرم والطالبية بالجيزة، وأن نجليه كانوا من ضمن العناصر الإرهابية الملثمة التى نفذت واقعة إطلاق النار على فندق الأهرامات الثلاث.

ودلت التحريات أن المتهمين نفذوا العمليه الإرهابية ثم اختبئوا فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قطاع الامن الوطنى والعمليات الخاصة، وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة التى استخدمت فى عملية الهجوم على الفندق، ومنشورات بها تكليفات بالهجوم على عدد من الفنادق خلال الفترة القادم.

وقال مصدر أمنى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع" أن أجهزة الأمن تمكنت أيضاً من ضبط 10 عناصر ضمن الخلية التى شاركت فى الهجوم، بعد ضبطهم فى عدة أثناء أختبائهم بمدينة السادس من أكتوبر، وأن تلك العناصر الإرهابية كان تخطط لأكبر عمليات إرهابية تستهدف المناطق السياحية بالجيزة.

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مصر 365