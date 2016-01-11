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7 فبراير.. بدء محاكمة حبيب العادلى وأخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

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7 فبراير.. بدء محاكمة حبيب العادلى وأخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام 7 فبراير.. بدء محاكمة حبيب العادلى وأخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بتهمة التربح من وظيفته دون وجه حق.

وستنعقد الدائرة 28 جنايات برئاسة المستشار حسن محمد فريد، لنظر اتهام العادلى ومدير مكتبه وآخرين، فى معهد أمناء الشرطة بطرة.

وتم التحقيق مع المتهمين خلال الأشهر الماضية، وأكدت الأدلة بعد سماع أقوالهم فسادهم المالى وتربحهم من مناصبهم دون وجه حق.

وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 اخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والاضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها .
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