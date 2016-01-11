فيديو | مرتضى منصور.. من «أول واحد نزلت التحرير في 25 يناير» إلى «لا أعترف بها»

أزمة نشبت داخل الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب، اليوم الأحد، بعد أن رفض النائب مرتضى منصور، إعادة القسم، بناء على طلب المستشار بهاء أبوشقة، الرئيس المؤقت للمجلس، بعد أن تجاهل منصور الاعتراف بمبادئ الدستور التي أشارت إلى الاعتراف بثورة يناير.

ورفض مرتضى منصور، اليوم الأحد، الاعتراف بثورة 25 يناير، في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري الجديد، وقال للمستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية: “أنا أديت اليمين الدستورية وأحترم مواد الدستور، ولكن أنا لا أعترف بـ25 يناير وأنا حر مش طايقها”.

وفي فيديو سابق، بتاريخ مايو 2011، ظهر مرتضى منصور، على فضائية “مودرن كورة”، قائلا: “أنا أول واحد نزلت 25 مع أحمد ابني”، مضيفًا: “طلعت يوم 30 وقولت أني وابني روحنا الميدان في 25 يناير وحسني مبارك كان موجود”.

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وتابع منصور: “متكرهوش الناس في 25 يناير، متخلوش الناس تكفر بيها، في 25 نزل شباب واستشهد”.