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قيادات كنائس الأقصر يرفضون تغطية "الإعلام" لزيارة البابا تواضروس للمحافظة

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قيادات كنائس الأقصر يرفضون تغطية "الإعلام" لزيارة البابا تواضروس للمحافظة قيادات كنائس الأقصر يرفضون تغطية "الإعلام" لزيارة البابا تواضروس للمحافظة
رفض قيادات كنائس إيبارشية محافظة الأقصر، تغطية وسائل الإعلام بالصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات لزيارة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة الأقصر، لعدد من كنائس إيبارشية الأقصر والأديرة فى مختلف المراكز المقررة صباح اليوم الأحد، وذلك بحجة عدم وجود أية دعوات لهم من القيادات فى القاهرة، وأنهم يمتلكون عدد من المصورين التابعين للكنائس وليسوا فى حاجة لحضور الإعلاميين للزيارة التاريخية للمحافظة.

ويأتى ذلك بعد طلبهم لوسائل الإعلام بتقديم كشف به عدد من الصحفيين للمنسق الإعلامى بكنسية العذراء مريم بمدينة الأقصر، ولكن بعد تقديم الكشف بدقائق معدودة تم إبلاغ الإعلاميين بعدم حضورهم للزيارة ويقتصر عملهم بتغطية الزيارة من الشارع فقط.

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مصر 365