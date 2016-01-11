حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

>

برج الثور على الصعيد الصحي:

>

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

>

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

>

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

>

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

>

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

>

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

>

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

>

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

>

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

>

برج القوس على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

>

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>

>تواجه مجموعة من الصعاب التى تجعل أجواء العمل تبدو ثقيلة، لا تستسلم حتى لا تخسر ما جنيت فى الأيام السابقة.لا تترد فى مصارحة الحبيب فى المشاكل التى تتعرض لها فمن المفترض أن يحمل معك بعض المشاكل لتكون الحياة مشاركة.ترى أن الصحة تاج على رؤس الأصحاء لا تهمل فى صحتك وحاول أن تستمع إلى نصيحة الطبيب.>بدأت تعرف كيف تدار الأمور تحكمك فى أعصابك فى أصعب الأمور من الأشياء التى تميز شخصيتك عن الباقين.هناك حب جديد يظهر فى الأجواء ، فى الحقيقة هو ليس المناسب لشخصيتك لا تقع فى فخ هذا الحب وأبحث عن الحب الحقيقى.أنت إنسان تعرف كيف تستفيد من وقتك ولا تحاول أن تأتى على صحتك استمر فى هذا الطريق فهو الأفضل.تتوقع لك الأبراج هذه الأيام مزيد من التألق والنجاح لا تتعجل الأمور فأنت من الأشخاص المحظوظة التى تعرف كيف تستفيد من أوقاتها.>تحاول أن تكون مثالى فى عملك لكن هذا ليس معقول فدائما هناك اخطاء قد تحدث فى محيط العمل لا تلم نفسك عليها كثيرالا تتوقع أن الفشل هو المرحلة الأخيرة من الحياة ولكنها المرحلة التى تسبق خطوة النجاح ، افتح باب قلبك لتفوز بالحبيبأنت من الأشخاص التى تعانى من الوسواس ، صحتك جيدة فلا تجعل الوهم يسير عليك فى الايام القادمةتحصد مكان أفضل فى عملك فى الفترة القادمة وسوف يكون أمامك العديد من العروض الرائعة حاول أن تستغل الفرص.>العروض كثيرة فى الفترة القادمة لتغير مجال عملك حاول أن تستفيد من الأفكار الجديدة وكن على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقك .هناك حب جديد يدق الباب ليدخل حياتك حاول أن تفتح الباب ولا تجعل الذكريات القديمة تؤثر على الحياة الجديد بأى حال من الأحوال.الأجواء اليوم رائعة حاول أن تأخذ من وقتك القليل للاستمتاع بالهواء الطلق ، اتبع حمية غذائية للحفاظ على صحتك.تتوقع لك الأبراج كثير من تحقيق الأمانى الحلوة، لا تتردد فى اتخاذ قرار حاسم بشأن جميع الأمور المتعلقة فى حياتك حتى لا تخسر.>تحكم فى مشاعرك قدر الإمكان ولا تكشف نقاط ضعفك للآخرين فى محيط العمل مهما كنت واثقا بهم وتشعر أنهم لا يشكلون خطرًا عليك. حاول أن تفصل الأمور الشخصية عن العمل وخاصة المشاكل لأن هذا يجعلك تخسر الكثير من تركيزك وقد يكبدك خسائر فادحة.تشعر باليأس على الصعيد العاطفى وقد يدفعك هذا إلى التخلى عن أحلامك المتعلقة بالحب رغم أن أوان تحقيقها اقترب كثيرًا. لا تتخاذل قبل الخطوة الأخيرة وتحلى ببعض الصبر وكن واثقا بأن كل شيء فى أوانه يكون أجمل.تعانى مشكلات كبيرة مع التركيز بسبب سوء التغذية، أعد النظر فى نظامك الغذائى وعاداتك الغذائية، وتناول طعامًا صحيًا أكثر كى تتدارك المشكلة قبل تفاقمها خاصة أنها لن تؤثر فقط على تركيزك ولكنها قد تسبب أضرارًا أكبر فى الفترة المقبلة.الصبر مفتاح الفرج. هذه الحكمة الذهبية التى يجب أن تضعها كالحلقة فى أذنيك خلال الأيام المقبلة، لا تتعجل النتائج ولا تستسلم ستتحسن كل الأوضاع السيئة عن قريب طالما بذلت المجهود اللازم والكافى لتحسينها فهى تحتاج فقط بعض اللمسات الأخيرة.>ربما تضطر إلى العمل خلف الستار، أو إخفاء معلومات عن المحيطين بك، فالأجواء ليست هادئة كما تظهر لك ،أنت تجيد الكتمان، فحاول أن تعمل فى صمت.تعيش أسعد حالاتك مع شريك حياتك وقوة تحملك تجنبك المشكلات، حاول أن تشاهد فيلماً رومانسياً او تستمع إلى مقطوعات موسيقية هادئة.ابتعد عن التوتر ولاتشغل ذهنك باكثر من شىء فمشكلاتك الصحية تاتى من التوتر ،والضفوط النفسية تجعل منك شخص اكثر عصبية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات ، والاخبار الهامة ، وتقدم طفيف الاوضاع المالية بفضل الافكار البناءة التى تميز مولود برج الجدى ،وذكائك يمنحك فرص جيدة حاول ان تستثمرها دون ان تفصح عن التفاصيل حتى لا يتشتت ذهنك بآراء المحيطين بك>تقصيرك فى العمل لن يمر بخير حاول أن تتدارك الأمر قبل أن يكتشفه أحد وتذكر دائمًا أنك تعامل ضميرك وأن تجعله الرقيب الأول عليك، خاصة أن هذا التقصير ينعكس سلبًا على زملائك فى العمل ويجعلهم يشعرون بالانزعاج منك.ربما يغفر لك شريكك خطأك بحقه إذا شعر أنك نادم من قلبك وبصدق على هذا الخطأ، لا تطمع كثيرًا فى كرمه ولا تتعامل معه باعتباره شخص مضمون غير قابل للخسارة فقد أوشك صبره على النفاد.تواجه مشكلات مع النوم يتبعها مشكلات فى التركيز قد يكون كل هذا سببه نظامك الغذائى فحاول أن تتجنب الأطعمة التى تسبب الأرق وأن تأكل قبل النوم بوقت معقول، وتجنب القهوة وكل المنبهات.لكل جواد كبوة، فحاول أن تتجاوز هذه الفترة وتجعلها بداية وانطلاق لفترة إيجابية فى حياتك ولا تدع الهزائم الماضية تؤثر عليك، وفى الوقت نفسه حاول أن تتعلم من أخطائك بدون أى مكابرة أو عند.>من وقت لآخر نكون بحاجة لمراجعة حساباتنا، لا تنتظر حتى تحدث لك هزة كبيرة فى مجال العمل حتى تعيد النظر فى حساباتك ولا تنخدع بالاستقرار السطحى للأمور بل حاول أن تنظر إليها بشكل أعمق.تهربك الدائم من المواجهة لن يحل المشكلات، خاصة أن شريكك على وشك الانفجار بك وإن حدث هذا ستخسران كثيرا ولن يمكنكما الاستمرار يجب أن تتوقفا للحظات وتتواجهان وتتحدثان بصراحة عما يسبب لكما الاستياء والاحباط.تواجه مشكلات مع المناعة هذه الأيام فحاول ألا تتعرض لأى أمراض أو تتهاون فى صحتك، ويفضل أن تمنح نفسك ما تحتاجه من الراحة والاسترخاء كى لا تزداد المشكلة سوءًا.يومك سيكون مزدحم بالأعمال والمهام ولكن هذا لا يعنى أن تقصر فى حق من تهتم لأمرهم وتنشغل بهم فلهم عليك حق وربما حين تنتهى انشغالاتك لن تجدهم أو لا تجد لديهم استعدادًا للتواصل معك.>إيمانك بأنك وصلت إلى الكمال وحققت الكثير من الإنجازات فى العمل ولا تحتاج لأن تطور من نفسك ومكابرتك فى التعلم ستجعلك تخسر الكثير، سواء فى شكل خسائر مادية ومشكلات فى العمل أو فى ما يخص نظرة الآخرين لك فى العمل، وهذه نقطة ضعف كبيرة يجب أن تواجه نفسك بها وتتداركها لأنها ستصل إلى ذروتها اليوم.تكتمك الشديد يثير جنون شريكك، ويجعله يشعر بأنك لا تبادله الحب ولا تشعر تجاهه بالثقة وقد تدفعك إلى خسارته قريبًا، حاول أن تكون أكثر شفافية ووضوحًا معه وتتجنب الغموض الذى يخلق الكثير من الحواجز بينكما ويزيد المسافات بينكما.إذا كانت لديك مشاكل مع البشرة خاصة إذا كنت تعانى من البشرة الدهنية ستلاحظ اليوم أن متاعبك معها فى ازدياد، حاول أن تتجنب البقاء فى الشمس لوقت طويل وحافظ على روتينك فى تنظيف البشرة وتأكد من شرب الكثير من الماء.تشعر بالحماس لأشياء جديدة قادمة فى الطريق، وهذا شيء جيد بشرط ألا تتعجل فى التقدم إلى هذه المشروعات الجديدة دون أن تكون مستعدًا للبدء فيها، وتتأكد أنك انتهيت تمامًا من كل ارتباطاتك ومشروعاتك القديمة.>أخلاقياتك المهنية اليوم على المحك، إما تستخدمها وتتمسك بها وإما تتخلى عنها وفى النهاية ستكون العواقب مرهونة باختياراتك إما أن تكسب نقاط كبيرة فى مجال عملك أو تخسر بشكل فادح.قد تبدأ اليوم وأنت مثقل بالهموم من الجانب العاطفى ولكن ستفاجأ بأنك تشعر بطاقة غريبة فجأة وستغلب الإيجابية على مشاعرك، خاصة عندما تتحدث مع شريكك. واحرص طوال الوقت ألا تترك فرصة لأن تتفاقم المشاكل بينكما.لا تتجاهل أى آلام فى الصدر أو الحلق أو مشاكل فى التنفس فهذا قد يكون مؤشرًا على أنك تعانى مرضًا خطيرًا، مهما كان الألم خفيفًا احرص على الذهاب للطبيب أو أن تحصل على الكثير من الراحة وتشرب الكثير من السوائل الدافئة والصحية وإذا ازداد الأمر سوءًا لا مفر من أن تذهب للطبيب.أفضل وسيلة لتحدى نفسك هى من خلال استكشاف شيء جديد، حاول ان تفعل شيئًا جديدًا كأن تزور مكان لم تزره من قبل أو حتى تقوم بمهام لم يسبق لك أن جربت نفسك فيها، وستجد أنك فخورًا بنفسك حقًا.>التفاؤل والإيجابية يسيطران عليك اليوم وهو ما يجعلك محبوبا بين زملاء العمل ويجعلك تحقق انجازات كبيرة فى مجال العمل اليوم وينعكس إيجابًا على خططك قريبة المدى بخصوص مستقبلك فى العمل لأن هذا النجاح جاء فى الوقت المناسب تماما.الحظ يرافقك حتى على الصعيد العاطفى وتشهد علاقتك العاطفية تألقًا كبيرًا وتمنحك طاقة إيجابية كبيرة، وربما الحب والمشاعر المستقرة هى السر وراء حالة التفاؤل التى تصاحبك، حاول أن تحافظ على هذه الأجواء وتتغاضى عن الأمور الصغيرة التى قد تعكر صفو العلاقة.لا تدع الحالة الإيجابية التى تمر بها بشكل عام تجعلك تنسى الاهتمام بصحتك وتفسد نظامك الغذائى لأن هذا قد يكون له عواقب كبيرة ويفسد مزاجك. جانب كبير من حالتك النفسية الجيدة هو نتاج اهتمامك بصحتك على مدار الأيام الماضية فلا تفسد ذلك.حاول ان تتسامح مع الآخرين من أجل نفسك قبل أن يكون ذلك من أجلهم وافتح قلبك لهم وتقبل أعذار الناس قدر الإمكان لأنك ستحتاج يومًا ما أن يتعامل معك المقربون بالتسامح نفسه.>التوازن هو مفتاح النجاح، سواء كان التوازن بين حياتك الشخصية والعملية، أو التوازن فى علاقاتك بزملاء العمل أو التوازن فى الاهتمام الذى توليه لمهامك المتعددة فى العمل، احرص على أن تقسم وقتك بتوازن وألا تجهد نفسك أكثر من اللازم فى مهام غير مجدية، وستلاحظ نتائج مبهرة فى نهاية اليوم.علاقتك العاطفية تمر بوقت عصيب خلال هذه الفترة ولكن يمكنك تدارك كل شيء بالوضوح والصراحة مع شريك حياتك فهو يبادلك الحب بصدق شديد. تحملك للأزمة الحالية هى مقياس لمدى صدق وقوة حبك فحاول أن تتماسك إذا كانت العلاقة ذات قيمة بالنسبة لك.امنح نفسك بعض الاسترخاء والراحة قبل فوات الأوان فمستويات التوتر المرتفعة تهددك بالكثير من المشاكل الصحية خاصة فى هذه الأيام لا تتردد فى استشارة طبيب إذا شعرت بأى شيء ليس على ما يرام فيما يخص معدتك بشكل خاص وحاول أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.أيامك العصيبة الحالية ليست إلا اختبار لمدى قوتك وصلابتك، خاصة على صعيد العمل الذى يريد أن يختبرك أصحابه قبل أن يضعوا فيك ثقتهم الكاملة تمهيدًا لأن تتولى مسؤوليات كبيرة فى مكان عملك إذا أثبتت جدارتك وقدرتك على التحمل.