الشيخ: صعب أرحل عن الأهلي.. إلا إذا

شدد أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي الشاب على تمسك بالبقاء داخل صفوف القلعة الحمراء رغم قلة مشاركاته مع الفريق منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.

وصرح الشيخ عبر قناة (أون تي في): "سعيد بالمشاركة في أول مباراة لي أمام المقاولون، كنت قلقًا للغاية بعد ابتعادي فترة طويلة عن الملاعب".

وأضاف: "الظروف لم تساعدني على الانضمام للأهلي دون مشاكل، بعدها لعبت 3 مباريات ودية، إلا أن اللقاءات الرسمية لها استعدادات خاصة".

وتابع: "سعيد باستقبال بعض الأفراد المتواجدين في برج العرب بمجرد نزولي للملعب، وكل اللاعبين حاولوا مساعدتي، وأشكرهم جميعًا".

وأشار الشيخ إلى أنه أضاع فرصة لتسجيل هدف في مرمى المقاولون، رغم أنه يسجل دائمًا من نفس الجملة التكتيكية في التدريبات.

وأتم اللاعب الشاب: "لا أعلم شيئًا عن رغبة المقاصة في استعادتي، فقط أتواصل مع زملائي القدامى، وصعب أترك الأهلي، إلا إذا كان للمسؤولين رأي آخر".