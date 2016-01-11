أخبار عاجلة

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>التوازن هو مفتاح النجاح، سواء كان التوازن بين حياتك الشخصية والعملية، أو التوازن فى علاقاتك بزملاء العمل أو التوازن فى الاهتمام الذى توليه لمهامك المتعددة فى العمل، احرص على أن تقسم وقتك بتوازن وألا تجهد نفسك أكثر من اللازم فى مهام غير مجدية، وستلاحظ نتائج مبهرة فى نهاية اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>علاقتك العاطفية تمر بوقت عصيب خلال هذه الفترة ولكن يمكنك تدارك كل شيء بالوضوح والصراحة مع شريك حياتك فهو يبادلك الحب بصدق شديد. تحملك للأزمة الحالية هى مقياس لمدى صدق وقوة حبك فحاول أن تتماسك إذا كانت العلاقة ذات قيمة بالنسبة لك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>امنح نفسك بعض الاسترخاء والراحة قبل فوات الأوان فمستويات التوتر المرتفعة تهددك بالكثير من المشاكل الصحية خاصة فى هذه الأيام لا تتردد فى استشارة طبيب إذا شعرت بأى شيء ليس على ما يرام فيما يخص معدتك بشكل خاص وحاول أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>أيامك العصيبة الحالية ليست إلا اختبار لمدى قوتك وصلابتك، خاصة على صعيد العمل الذى يريد أن يختبرك أصحابه قبل أن يضعوا فيك ثقتهم الكاملة تمهيدًا لأن تتولى مسؤوليات كبيرة فى مكان عملك إذا أثبتت جدارتك وقدرتك على التحمل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى