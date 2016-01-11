برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>التوازن هو مفتاح النجاح، سواء كان التوازن بين حياتك الشخصية والعملية، أو التوازن فى علاقاتك بزملاء العمل أو التوازن فى الاهتمام الذى توليه لمهامك المتعددة فى العمل، احرص على أن تقسم وقتك بتوازن وألا تجهد نفسك أكثر من اللازم فى مهام غير مجدية، وستلاحظ نتائج مبهرة فى نهاية اليوم.>علاقتك العاطفية تمر بوقت عصيب خلال هذه الفترة ولكن يمكنك تدارك كل شيء بالوضوح والصراحة مع شريك حياتك فهو يبادلك الحب بصدق شديد. تحملك للأزمة الحالية هى مقياس لمدى صدق وقوة حبك فحاول أن تتماسك إذا كانت العلاقة ذات قيمة بالنسبة لك.>امنح نفسك بعض الاسترخاء والراحة قبل فوات الأوان فمستويات التوتر المرتفعة تهددك بالكثير من المشاكل الصحية خاصة فى هذه الأيام لا تتردد فى استشارة طبيب إذا شعرت بأى شيء ليس على ما يرام فيما يخص معدتك بشكل خاص وحاول أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أيامك العصيبة الحالية ليست إلا اختبار لمدى قوتك وصلابتك، خاصة على صعيد العمل الذى يريد أن يختبرك أصحابه قبل أن يضعوا فيك ثقتهم الكاملة تمهيدًا لأن تتولى مسؤوليات كبيرة فى مكان عملك إذا أثبتت جدارتك وقدرتك على التحمل.