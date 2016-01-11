برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

الجدى على الصعيد المهني:

>ربما تضطر إلى العمل خلف الستار، أو إخفاء معلومات عن المحيطين بك، فالأجواء ليست هادئة كما تظهر لك ،أنت تجيد الكتمان، فحاول أن تعمل فى صمت. على الصعيد العاطفى:

>تعيش أسعد حالاتك مع شريك حياتك وقوة تحملك تجنبك المشكلات، حاول أن تشاهد فيلماً رومانسياً او تستمع إلى مقطوعات موسيقية هادئة. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>ابتعد عن التوتر ولاتشغل ذهنك باكثر من شىء فمشكلاتك الصحية تاتى من التوتر ،والضفوط النفسية تجعل منك شخص اكثر عصبية. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات ، والاخبار الهامة ، وتقدم طفيف الاوضاع المالية بفضل الافكار البناءة التى تميز مولود برج الجدى ،وذكائك يمنحك فرص جيدة حاول ان تستثمرها دون ان تفصح عن التفاصيل حتى لا يتشتت ذهنك بآراء المحيطين بك

شبكةعيونالإخبارية

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