برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

القوس على الصعيد المهنى:

>التفاؤل والإيجابية يسيطران عليك اليوم وهو ما يجعلك محبوبا بين زملاء العمل ويجعلك تحقق انجازات كبيرة فى مجال العمل اليوم وينعكس إيجابًا على خططك قريبة المدى بخصوص مستقبلك فى العمل لأن هذا النجاح جاء فى الوقت المناسب تماما. على الصعيد العاطفى:

>الحظ يرافقك حتى على الصعيد العاطفى وتشهد علاقتك العاطفية تألقًا كبيرًا وتمنحك طاقة إيجابية كبيرة، وربما الحب والمشاعر المستقرة هى السر وراء حالة التفاؤل التى تصاحبك، حاول أن تحافظ على هذه الأجواء وتتغاضى عن الأمور الصغيرة التى قد تعكر صفو العلاقة. برج القوس على الصعيد الصحي:

>لا تدع الحالة الإيجابية التى تمر بها بشكل عام تجعلك تنسى الاهتمام بصحتك وتفسد نظامك الغذائى لأن هذا قد يكون له عواقب كبيرة ويفسد مزاجك. جانب كبير من حالتك النفسية الجيدة هو نتاج اهتمامك بصحتك على مدار الأيام الماضية فلا تفسد ذلك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>حاول ان تتسامح مع الآخرين من أجل نفسك قبل أن يكون ذلك من أجلهم وافتح قلبك لهم وتقبل أعذار الناس قدر الإمكان لأنك ستحتاج يومًا ما أن يتعامل معك المقربون بالتسامح نفسه.

شبكةعيونالإخبارية

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