برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>أخلاقياتك المهنية اليوم على المحك، إما تستخدمها وتتمسك بها وإما تتخلى عنها وفى النهاية ستكون العواقب مرهونة باختياراتك إما أن تكسب نقاط كبيرة فى مجال عملك أو تخسر بشكل فادح.>قد تبدأ اليوم وأنت مثقل بالهموم من الجانب العاطفى ولكن ستفاجأ بأنك تشعر بطاقة غريبة فجأة وستغلب الإيجابية على مشاعرك، خاصة عندما تتحدث مع شريكك. واحرص طوال الوقت ألا تترك فرصة لأن تتفاقم المشاكل بينكما.>لا تتجاهل أى آلام فى الصدر أو الحلق أو مشاكل فى التنفس فهذا قد يكون مؤشرًا على أنك تعانى مرضًا خطيرًا، مهما كان الألم خفيفًا احرص على الذهاب للطبيب أو أن تحصل على الكثير من الراحة وتشرب الكثير من السوائل الدافئة والصحية وإذا ازداد الأمر سوءًا لا مفر من أن تذهب للطبيب.>أفضل وسيلة لتحدى نفسك هى من خلال استكشاف شيء جديد، حاول ان تفعل شيئًا جديدًا كأن تزور مكان لم تزره من قبل أو حتى تقوم بمهام لم يسبق لك أن جربت نفسك فيها، وستجد أنك فخورًا بنفسك حقًا.