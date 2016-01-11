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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>تحكم فى مشاعرك قدر الإمكان ولا تكشف نقاط ضعفك للآخرين فى محيط العمل مهما كنت واثقا بهم وتشعر أنهم لا يشكلون خطرًا عليك. حاول أن تفصل الأمور الشخصية عن العمل وخاصة المشاكل لأن هذا يجعلك تخسر الكثير من تركيزك وقد يكبدك خسائر فادحة.

على الصعيد العاطفى:


>تشعر باليأس على الصعيد العاطفى وقد يدفعك هذا إلى التخلى عن أحلامك المتعلقة بالحب رغم أن أوان تحقيقها اقترب كثيرًا. لا تتخاذل قبل الخطوة الأخيرة وتحلى ببعض الصبر وكن واثقا بأن كل شيء فى أوانه يكون أجمل.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>تعانى مشكلات كبيرة مع التركيز بسبب سوء التغذية، أعد النظر فى نظامك الغذائى وعاداتك الغذائية، وتناول طعامًا صحيًا أكثر كى تتدارك المشكلة قبل تفاقمها خاصة أنها لن تؤثر فقط على تركيزك ولكنها قد تسبب أضرارًا أكبر فى الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>الصبر مفتاح الفرج. هذه الحكمة الذهبية التى يجب أن تضعها كالحلقة فى أذنيك خلال الأيام المقبلة، لا تتعجل النتائج ولا تستسلم ستتحسن كل الأوضاع السيئة عن قريب طالما بذلت المجهود اللازم والكافى لتحسينها فهى تحتاج فقط بعض اللمسات الأخيرة.

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مصر 365

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