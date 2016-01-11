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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

على الصعيد المهني:


>إيمانك بأنك وصلت إلى الكمال وحققت الكثير من الإنجازات فى العمل ولا تحتاج لأن تطور من نفسك ومكابرتك فى التعلم ستجعلك تخسر الكثير، سواء فى شكل خسائر مادية ومشكلات فى العمل أو فى ما يخص نظرة الآخرين لك فى العمل، وهذه نقطة ضعف كبيرة يجب أن تواجه نفسك بها وتتداركها لأنها ستصل إلى ذروتها اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>تكتمك الشديد يثير جنون شريكك، ويجعله يشعر بأنك لا تبادله الحب ولا تشعر تجاهه بالثقة وقد تدفعك إلى خسارته قريبًا، حاول أن تكون أكثر شفافية ووضوحًا معه وتتجنب الغموض الذى يخلق الكثير من الحواجز بينكما ويزيد المسافات بينكما.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>إذا كانت لديك مشاكل مع البشرة خاصة إذا كنت تعانى من البشرة الدهنية ستلاحظ اليوم أن متاعبك معها فى ازدياد، حاول أن تتجنب البقاء فى الشمس لوقت طويل وحافظ على روتينك فى تنظيف البشرة وتأكد من شرب الكثير من الماء.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تشعر بالحماس لأشياء جديدة قادمة فى الطريق، وهذا شيء جيد بشرط ألا تتعجل فى التقدم إلى هذه المشروعات الجديدة دون أن تكون مستعدًا للبدء فيها، وتتأكد أنك انتهيت تمامًا من كل ارتباطاتك ومشروعاتك القديمة.

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مصر 365

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