برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>من وقت لآخر نكون بحاجة لمراجعة حساباتنا، لا تنتظر حتى تحدث لك هزة كبيرة فى مجال العمل حتى تعيد النظر فى حساباتك ولا تنخدع بالاستقرار السطحى للأمور بل حاول أن تنظر إليها بشكل أعمق.>تهربك الدائم من المواجهة لن يحل المشكلات، خاصة أن شريكك على وشك الانفجار بك وإن حدث هذا ستخسران كثيرا ولن يمكنكما الاستمرار يجب أن تتوقفا للحظات وتتواجهان وتتحدثان بصراحة عما يسبب لكما الاستياء والاحباط.>تواجه مشكلات مع المناعة هذه الأيام فحاول ألا تتعرض لأى أمراض أو تتهاون فى صحتك، ويفضل أن تمنح نفسك ما تحتاجه من الراحة والاسترخاء كى لا تزداد المشكلة سوءًا.>يومك سيكون مزدحم بالأعمال والمهام ولكن هذا لا يعنى أن تقصر فى حق من تهتم لأمرهم وتنشغل بهم فلهم عليك حق وربما حين تنتهى انشغالاتك لن تجدهم أو لا تجد لديهم استعدادًا للتواصل معك.