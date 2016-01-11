برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 11 يناير 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تقصيرك فى العمل لن يمر بخير حاول أن تتدارك الأمر قبل أن يكتشفه أحد وتذكر دائمًا أنك تعامل ضميرك وأن تجعله الرقيب الأول عليك، خاصة أن هذا التقصير ينعكس سلبًا على زملائك فى العمل ويجعلهم يشعرون بالانزعاج منك.>ربما يغفر لك شريكك خطأك بحقه إذا شعر أنك نادم من قلبك وبصدق على هذا الخطأ، لا تطمع كثيرًا فى كرمه ولا تتعامل معه باعتباره شخص مضمون غير قابل للخسارة فقد أوشك صبره على النفاد.>تواجه مشكلات مع النوم يتبعها مشكلات فى التركيز قد يكون كل هذا سببه نظامك الغذائى فحاول أن تتجنب الأطعمة التى تسبب الأرق وأن تأكل قبل النوم بوقت معقول، وتجنب القهوة وكل المنبهات.>لكل جواد كبوة، فحاول أن تتجاوز هذه الفترة وتجعلها بداية وانطلاق لفترة إيجابية فى حياتك ولا تدع الهزائم الماضية تؤثر عليك، وفى الوقت نفسه حاول أن تتعلم من أخطائك بدون أى مكابرة أو عند.