برج الدلو حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11

برج الدلو على الصعيد المهني:
>العروض كثيرة فى الفترة القادمة لتغير مجال عملك حاول أن تستفيد من الأفكار الجديدة وكن على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقك .
برج الدلو على الصعيد العاطفى:
>هناك حب جديد يدق الباب ليدخل حياتك حاول أن تفتح الباب ولا تجعل الذكريات القديمة تؤثر على الحياة الجديد بأى حال من الأحوال.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>الأجواء اليوم رائعة حاول أن تأخذ من وقتك القليل للاستمتاع بالهواء الطلق ، اتبع حمية غذائية للحفاظ على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>تتوقع لك الأبراج كثير من تحقيق الأمانى الحلوة، لا تتردد فى اتخاذ قرار حاسم بشأن جميع الأمور المتعلقة فى حياتك حتى لا تخسر.