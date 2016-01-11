برج الدلو حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11

برج الدلو على الصعيد المهني:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>العروض كثيرة فى الفترة القادمة لتغير مجال عملك حاول أن تستفيد من الأفكار الجديدة وكن على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقك .>هناك حب جديد يدق الباب ليدخل حياتك حاول أن تفتح الباب ولا تجعل الذكريات القديمة تؤثر على الحياة الجديد بأى حال من الأحوال.>الأجواء اليوم رائعة حاول أن تأخذ من وقتك القليل للاستمتاع بالهواء الطلق ، اتبع حمية غذائية للحفاظ على صحتك.>تتوقع لك الأبراج كثير من تحقيق الأمانى الحلوة، لا تتردد فى اتخاذ قرار حاسم بشأن جميع الأمور المتعلقة فى حياتك حتى لا تخسر.