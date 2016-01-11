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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11 برج الحوت حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11

على الصعيد المهني:


>تحاول أن تكون مثالى فى عملك لكن هذا ليس معقول فدائما هناك اخطاء قد تحدث فى محيط العمل لا تلم نفسك عليها كثيرا

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>لا تتوقع أن الفشل هو المرحلة الأخيرة من الحياة ولكنها المرحلة التى تسبق خطوة النجاح ، افتح باب قلبك لتفوز بالحبيب

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>أنت من الأشخاص التى تعانى من الوسواس ، صحتك جيدة فلا تجعل الوهم يسير عليك فى الايام القادمة

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>تحصد مكان أفضل فى عملك فى الفترة القادمة وسوف يكون أمامك العديد من العروض الرائعة حاول أن تستغل الفرص

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مصر 365

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