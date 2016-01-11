برج الحمل حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11

برج الحمل على الصعيد المهني:
>بدأت تعرف كيف تدار الأمور تحكمك فى أعصابك فى أصعب الأمور من الأشياء التى تميز شخصيتك عن الباقين.
برج الحمل على الصعيد العاطفى:
>هناك حب جديد يظهر فى الأجواء ، فى الحقيقة هو ليس المناسب لشخصيتك لا تقع فى فخ هذا الحب وأبحث عن الحب الحقيقى.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>أنت إنسان تعرف كيف تستفيد من وقتك ولا تحاول أن تأتى على صحتك استمر فى هذا الطريق فهو الأفضل.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :
>تتوقع لك الأبراج هذه الأيام مزيد من التألق والنجاح لا تتعجل الأمور فأنت من الأشخاص المحظوظة التى تعرف كيف تستفيد من أوقاتها.