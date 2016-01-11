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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11

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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11 برج الحمل حظك اليوم الاثنين 2016 /1/11

برج الحمل على الصعيد المهني:


>بدأت تعرف كيف تدار الأمور تحكمك فى أعصابك فى أصعب الأمور من الأشياء التى تميز شخصيتك عن الباقين.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:


>هناك حب جديد يظهر فى الأجواء ، فى الحقيقة هو ليس المناسب لشخصيتك لا تقع فى فخ هذا الحب وأبحث عن الحب الحقيقى.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>أنت إنسان تعرف كيف تستفيد من وقتك ولا تحاول أن تأتى على صحتك استمر فى هذا الطريق فهو الأفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :


>تتوقع لك الأبراج هذه الأيام مزيد من التألق والنجاح لا تتعجل الأمور فأنت من الأشخاص المحظوظة التى تعرف كيف تستفيد من أوقاتها.

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مصر 365

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