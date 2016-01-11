لو عاوز تنام مرتاح وتصحى فايق.. 4 نصائح صحية اعملها قبل النوم

يعانى الكثيرون من الأرق والشعور بالإرهاق وعدم القدرة على النوم، وإذا كنت ترغب فى أن تكون بصحة جيدة وأن تنام جيدا، فهناك بعض النصائح الصحية يمكنك اتباعها قبل الخلود إلى النوم، والتى تساعدك على الاستيقاظ مستريحا وأكثر استعدادا لمواجهة اليوم.

ونشر الموقع الأمريكى "huffingtonpost" بعض الأشياء الصحية التى يجب اتباعها قبل الذهاب للنوم منها:

1- أخذ حمام دافئ قبل النوم:

2- التأمل فى صورة منظر طبيعى أو التأمل فى إحدى العبارات

3- شرب كوب من الماء قبل النوم

4- تناول بعض الفاكهة قبل النوم

>ووفقا للعلماء والباحثين فإن درجة حرارة الجسم تعد من العوامل المهمة لتنظيم النوم، وأخذ حمام دافئ ليلا يساعد على الاسترخاء وتحسين النوم.>وحسب التقرير فإن قضاء لحظات من التأمل يكون لها فوائد عديدة على الصحة، كتحسين النوم والحالة المزاجية.>قد يتناول البعض كوبا من الكحول لقضاء ليلة جيدة من النوم، لكن هذا ليس صحيحا، وأظهرت الأبحاث أن تناول الكحول قبل النوم يعيق النوم، ومن الأفضل استبداله بكوب ماء، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.>وحسبما جاء فى التقرير، فقد اعتقد البعض قديما أن تناول الفاكهة قبل النوم يعد أمرا سيئا، لكن فى الواقع فإن تناول بعض الفاكهة قبل النوم يساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم، ويعزز النوم بطريقة سليمة.