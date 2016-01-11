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8نواب لم يستكملوا الجلسة الأولى بالبرلمان.. أبرزهم «مرتضى وعكاشة»

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8نواب لم يستكملوا الجلسة الأولى بالبرلمان.. أبرزهم «مرتضى وعكاشة» 8نواب لم يستكملوا الجلسة الأولى بالبرلمان.. أبرزهم «مرتضى وعكاشة»

كتب – محمد سويلم

عكاشة ومرتضى

غاب 8 نواب عن إجراءات انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، وعلمت وكالة «ONA» من مصدر داخل البرلمان -رفض ذكر اسمه- أن أبرز الغائبين عن مشهد الاقتراع، النائبين  «مرتضى منصور  وتوفيق عكاشة».

يُذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في البرلمان (596 عضوًا)، وعدد المصوتين في انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه (585 عضوًا)، بينهم (580 صوتاً صحيحًا)، و (5 أصوات باطلة).

وأعلنت الأمانة العامة للبرلمان، غياب ثلاث نواب عن الجلسة الأولى، التي من المقرر أن يتم بها اختيار رئيس البرلمان ووكيليه،  ووصل  أحد النواب متأخرًا عن ميعاد الجلسة الأولى بسبب تعرضه لحادثة، وسُمح له بالدخول.

 

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أونا