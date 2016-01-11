إبراهيم عيسى ببرنامجه محذرا من إذاعة جلسات البرلمان: تهدد استقرار مصر

حذر الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، من الاستمرار فى عرض جلسات مجلس النواب على الهواء، معتبراً أنها ستهدد استقرار مصر السياسى واستقرار المواطن النفسى، كما انها ستفقد البرلمان مصداقيته، على حد قوله.

وقال "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن استمرار عرض جلسات مجلس النواب على الهواء سيفقده مصداقيته وسيصبح خطراً على استقرار مصر سياسياً ونفسياً لدى المواطنين".

وأضاف:" الدستور لا يحترم والقانون أصبح مطية لكل عابر سبيل..وقائمة المعينين من الرئيس شخصيا بها أناس ترى يناير مؤامرة وليست ثورة، ومن اللحظة الأولى نقنن كراهية ورفض 25 يناير ونتحدث هنا عن احترام الدستور الذى يهان".

واستنكر الكاتب الصحفى، تعيين أعضاء بمجلس النواب ممن يسبون ويلعنون 25 يناير يومياً، معلقاً: "لولا 25 يناير لظللنا مورثين..لا عندنا سيسى ولا شريف إسماعيل ولا هلمة البرلمان..وكان أقصى طموح ممن بعض يدير الدولة الآن أن يعين محافظاً لولا يناير..هناك تضاد بين ما يقوله الرئيس وما تفعله دولتنا".

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