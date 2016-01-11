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انتحار ممرض شنقًا لخلافات عائلية مع أسرته في أسيوط

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انتحار ممرض شنقًا لخلافات عائلية مع أسرته في أسيوط انتحار ممرض شنقًا لخلافات عائلية مع أسرته في أسيوط

أرشيفية

أقدم ممرض في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقًا، داخل منزله بمركز ديروط، في محافظة أسيوط، بسبب خلافات عائلية مع أسرته.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بالعثور على”سيد.ح- 35 سنة” ممرض بمستشفى ديروط المركزي مقيم ببندر ديروط، مشنوقًا داخل حجرته بمنزله الكائن بجوار المدرسة الفكرية بالبندر دائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث وبعد المعاينة والفحص، تم نقل الجثة إلى مستشفى ديروط المركزي، وبسؤال أهلية المتوفى، تبين حدوث خلافات عائلية مع أفراد أسرته أدت إلى مروره بحالة نفسية سيئة دفعته إلى الإقدام على شنق نفسه.

تحرر محضرًا بالواقعة وجار استكمال التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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