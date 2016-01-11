«برنامج البرلمان» يكشف كلمات النواب في دفتر ذكريات «مجلس النواب»

كشف الإعلامي نصر القفاص في برنامجه “البرلمان” المذاع علي قناة أون تي في، الكلمات التي دونها عدد من النواب في دفتر ذكريات المجلس في أول أيام انعقاده اليوم.

وعرض «القفاص» في البرنامج كواليس أول أيام المجلس مع النواب خاصة أثناء توجه النواب لإلتقاط صور تذكارية داخل متحف مجلس النواب، حيث حرص النواب على كتابة عبارات بسيطة في دفتر الذكريات الموجود في المتحف، تعبر عن فرحته أول يوم في البرلمان وتمنياته من المجلس.

ومن بين الذين رصدهم البرنامج كلمات النائب علاء عبد الرحيم قال: ‘‘ يشرفني أن أكون عضو مجلس النواب في مناخ ديمقراطي لم يتحقق من قبل، ووجود أكبر تمثيل للشباب، وأتشرف أن أكون واحدًا منهم، وأتمنى أن أكون خادمًا لمصر ولأهل دائرتي’’.

> أما النائب محمد خليفة فقال: ‘‘يشرفني أن أكون أحد أعضاء ذلك المجلس، الذي به شباب قوي، ويتمتع بالخبرات العملية والعلمية وأتمنى أن أحقق هدفي المنشود في التشريعات والرقابة والخير لمصرنا الحبيبة’’.

أما النائب الوفدي محمد عبده فكتب يقول: ‘‘ يؤسفني ألا أجد تمثالًا للمرحوم عبد الخالق باشا ثروت، الذي رأس لجنة الثلاثين لصياغة أعظم دستور في تاريخ مصر، واشترط على بريطانيا أن تعترف بمصر دولة حرة ذات سيادة، ثم قام ببناء هذا المبنى العظيم ليكون مقرًا لمجلس النواب’’.

وكتب النائب أحمد السرجاني يقول:‘‘ أتمنى من الله أن يوفق جميع الاعضاء إلى ما هو صالح لبلدنا العظيمة، وأن يوفق رئيس جمهوريتنا’’.

وحرص عدد كبير من النواب على تصوير نفسه داخل القاعة، ورفع الصور على صفحات التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وتويتر.