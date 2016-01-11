بالفيديو..جابر عصفور: بعض مناهج الأزهر تنتج التطرف.. ونحتاج فكر محمد عبده

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، إن الأغلبية المسيطرة على الأزهر تنحرف بتفكيره، وتعود به إلى عصور الظلام، وإلى نوع من "الحنبلية المتأخرة" التى أصبحت "وهابية"، مضيفاً أن بعض مناهج الأزهر الآن تنتج التطرف الدينى .

وقال "عصفور" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"،: "الأزهر بتاعى باعتبارى مصرى وأنتسب إليه ، وأرى أن لى الحق فى هذا الأزهر، ولكن المشكلة أن هناك عقول مسنيرة محكوم عليها أن تصمت..ينقصنا رجال مستنيرون مثل محمد عبده.. يحاربون للدين ومن أجله"، مرجعاً سبب فشل الأزهر فى تنقيح منهاجه لما أسماه بـ"كارثة الدولة العميقة فى مصر".

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