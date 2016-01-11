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CNN: أنقرة تضبط 15 مصريا وروسيا و7 أتراك بتهمة الانضمام لـ"داعش"

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CNN: أنقرة تضبط 15 مصريا وروسيا و7 أتراك بتهمة الانضمام لـ"داعش" CNN: أنقرة تضبط 15 مصريا وروسيا و7 أتراك بتهمة الانضمام لـ"داعش"
ألقت السلطات التركية القبض على 30 شخصا ، اليوم الأحد، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" فى مدينتى "أضنة" و"إلزاغ"، وذلك بالتزامن مع القبض على عشرة آخرين فى عملية أمنية داهمت فيها قوات الأمن التركية عدة مناطق فى مدينة إسطنبول

وذكرت "سى –إن- إن" أن المشتبه بهم كان بينهم 15 مصريا وروسيا وسبعة أتراك كانوا سيتكفلون بإيصالهم إلى الحدود السورية

كما كان بين المشتبه بهم "أشخاص يتنقلون بين إسطنبول ومناطق الاشتباكات فى كل من سوريا والعراق، ولهم اتصالات مع إرهابيين فى تلك المناطق،" حسبما نقلت الوكالة الرسمية على لسان مصادر أمنية فى الدولة.

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