جابر عصفور: الأزهر قصّر فى تجديد الخطاب الدينى وعلى الرئيس قيادة المعركة

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، إن هناك نوعا من التقصير أو ربما الارتباك ، بشأن تجديد الخطاب الدينى، بعد دعوة الرئيس السيسى مؤسسة الأزهر لتجديد الخطاب الدينى.

وطالب "عصفور" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، الرئيس السيسى بأن يضع نفسه فى معركة تجديد الخطاب الدينى ،وتابع :"لا بد أن يتدخل الرئيس لأن الأزهر ليس قادرا على التجديد، وكنت أتوقع تدخل الرئيس بما له من سلطات ويأمر بالعفو والإفراج عن إسلام بحيرى"، لافتاً إلى أن الأزهر يقول شيئا أمام الرئيس ويفعل شيئا آخر فى غيبته.

كما اعتبر أن استجابة بعض القضاة للحجر على أفكار الناس، خللاً فى الدولة المدنية الحديثة، مضيفاً: "ما يقوله إسلام بحيرى صحيح ، ولذا كتبت كلنا إسلام بحيرى ونريد أن نقول ما يقوله".

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