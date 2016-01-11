شوبير: وزير الرياضة استقر على تعيين مجلس "الأهلى" بالكامل الخميس

قال الإعلامى أحمد شوبير، إن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، استقر على اتخاذ قرار بتعيين مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر بكامل أعضائه دون استثناء أحد، يوم الخميس المقبل فور صدور حكم برفض الإستشكال المقدم من المجلس.

أوضح شوبير، أثناء تقديم برنامجه "مع شوبير"، أنه كان هناك مقترح بإعادة تعيين نصف مجلس القلعة الحمراء، مع استبعاد النصف الثانى، إلا أنه تم الاستقرار على إعادة تعيين المجلس بكامل أعضائه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعتذر عضو واحد عن استكمال المهمة بعد صدور قرار التعيين.

وشدد شوبير على مجلس الأهلى بضرورة استغلال فرصة إعادة التعيين وإعتباره عهد جديد داخل القلعة الحمراء، من أجل إصلاح جميع الأمور وتلاشى السلبيات والعمل على الإيجابيات، مطالباً أن يكون جميع الملتفين حول المجلس من أبناء النادى وعشاقه وليس العكس.

ووجه شوبير رسالة لمحمود طاهر قائلاً: "هقولك الأهلاوية زعلانين من أيه، زعلانين علشان شايفين إن هيبة الأهلى بتضيع، ولما حصل تطاول شديد على الأهلى محدش رد، وهيبته ضاعت فى المركز الإعلامى من مشجعى الفرق المنافسة، وبعض مستشاريك دائماً وأبداً بيقولو لك الغلط، وهيبته ضاعت لما ظهرت كتير فى الإعلام، وتلاشى رموز النادى، وتراجعت نتائج جميع الفرق، والأهلاوية مبقوش حاسين بشعار الأهلى فوق الجميع".

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