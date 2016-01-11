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أنيسة حسونة: التمثيل الكبير للمرأة بالبرلمان دفعنى للترشح لوكالة المجلس

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أنيسة حسونة: التمثيل الكبير للمرأة بالبرلمان دفعنى للترشح لوكالة المجلس أنيسة حسونة: التمثيل الكبير للمرأة بالبرلمان دفعنى للترشح لوكالة المجلس
قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب ، إن الدافع الذى جعلها تترشح لمنصب وكيل مجلس النواب ، هو أن البرلمان به 89 امرأة، وهذا الرقم غير مسبوق فى الحياة النيابية المصرية، وكان لابد من تقدم إحدى السيدات للترشح على هذا المنصب الهام".

وأضافت أنيسة حسونة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أنا " الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، على شاشة التليفزيون المصرى، أن المرأة تقدم صورة جديدة فى الحياة السياسية المصرية، لافته إلى أن البرلمان الجديد يضم مجموعة متنوعة من الأعضاء، وهذا التنوع لابد أن يفرز أفكارا جديدة ، متابعة : "عندى أمل أن يقدموا منتج جيد للشعب المصرى وروح إيجابية فى مواجهة ما يحدث حالياً".

وأوضحت عضو مجلس الشعب، أنه حال فوزها فى وكالة مجلس النواب الجديد، ستؤدى الواجبات المنصوص عليها فى اللائحة ، بجانب تقديم مقترحات كثيرة مثل توسيع عدد اللجان لإعطاء فرصة أكبر لهذا العدد الأكبر من النواب للمشاركة بفاعلية فى هذه اللجان.

وأشارت أنيسة حسونة إلى أن البرلمان ، عليه أن يبدأ فى ترجمة نصوص الدستور التى وافق عليها الشعب المصرى إلى تشريعات وقوانين تحمى الحقوق والحريات والواجبات المنصوص عليها بالدستور.


>- أنيسة حسونة لـ"لميس الحديدى" عن ترشحها لوكالة البرلمان:"ماكنتش على بالى "

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