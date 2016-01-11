حقوقي فلسطيني: 2015 أسوأ عام على شعبنا بسبب الانتهاكات المستمرة

قال سمير زقوت، منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن عام 2015 لم يأت بجديد عن سابقه، لأنه كان من أسوأ الأعوام على صعيد حقوق الإنسان، أو تمتع الفلسطينيون بحقوقهم وحرياتهم الشخصية.

وأضاف «زقوت»، خلال لقاء له ببرنامج “أوراق فلسطينية”، المذاع على شاشة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أن الأوضاع في غزة، والضفة الغربية شهدت الكثير من الانتهاكات، لاسيما في حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي.

وأوضح «زقوت»، أن هناك انتهاكات لها علاقة بالقمع الداخلي، وتقوم بها السلطات المحلية، ومنها المؤسسات الحكومية في غزة، التي مازالت تدار بوساطة نفس الأشخاص خلال السنوات السابقة، وقتما كان لدينا حكومة مستقلة.

وتابع الحقوقي الفلسطيني حديثه، قائلًا: “في الوقت نفسه نجد الحكومة الفلسطينية في رام الله، ترتكب نفس هذه الانتهاكات”.