الأهلي: برج العرب ليس ملعبنا الأساسي والقائمة جاهزة لأي طوارئ

يتمنى الجهاز الفني للأهلي بقيادة جوزيه بيسيرو العودة مجددا لخوض مبارياته في بطولة الدوري هذا الموسم بإستاد القاهرة. حسبما أكد سيد عبد الحفيظ.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي: "في بداية الموسم، حددنا ملعبين لمبارياتنا في الدوري، هما القاهرة والدفاع الجوي".

وأضاف في تصريحات مع قناة ONTV:"لكن نشكر القوات المسلحة على إقامة مبارياتنا في ملعب رائع مثل برج العرب، وأتمنى خلال شهر أن نعود مجددا للعب بإستاد القاهرة. لأن برج العرب ليس ملعبنا الأساسي".

وأوضح " عندما تعذر اللعب بالقاهرة، اخترنا برج العرب لحين إشعار آخر، لأنه ملعب يناسب قدراتنا وكفاءتنا".

قائمة الطوارئ

وعلى الجانب الأخر شدد عبد الحفيظ على أهمية وجود وفرة اللاعبين الجاهزين وهو ما يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة في مشوار المنافسة على الدوري.

قائلا: "المتغيرات موجودة دائما في عالم كرة القدم. كلما كان المستوى متقاربا بين جميع اللاعبين يمنحك ثقة في حالات الطوارئ، وهي مشكلة كبيرة في بطولة الدوري".

وتابع "الفريق يواجه متقلبات عديدة مثل تراجع مستوى بعض اللاعبين فنيًا أو تعرضهم للإصابة أو الإيقاف، ففي مباراة المقاولون فقدنا حسام غالي للإيقاف، ووليد سليمان وحسام عاشور بسبب إصابات مفاجأة".

وأردف "لو لم يكن لدينا البديل الجاهز أو الكفاءة القريبة من العناصر الأساسية، سيعاني الأهلي بشدة في مشوار المنافسة خاصة في ضغط جدول الدوري، بلعب مباراة كل 3 أيام، إضافة إلى معاناة السفر إلى الإسكندرية".

وأتم سيد عبد الحفيظ: "الجهاز الفني يجري تعديلات في التشكيلة بشكل مدروس، وليس بطريقة عشوائية".