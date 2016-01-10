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أخبار المغرب اليوم.. الداخلية المغربية تتدخل لفض احتجاجات الأساتذة

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أخبار المغرب اليوم.. الداخلية المغربية تتدخل لفض احتجاجات الأساتذة أخبار المغرب اليوم.. الداخلية المغربية تتدخل لفض احتجاجات الأساتذة
ركزت أخبار المغرب اليوم على التدخل الأمنى الذى طال احتجاجات الاساتذة المتدربين، فيما تناولت أخبار المغرب اليوم تحذير باحثون فى الجيولوجيا والبيئة من مخاطر الترسبات الطينية التي تشهدها البلاد.
>وتناولت أخبار المغرب اليوم التدخل الأمنى من قبل وزارة الداخلية المغربية بحق احتجاجات الأساتذة المتدربين، الخميس الماضى، فيما وصفت وزارة الداخلية المغربية إصابات الأساتذة بـالخفيفة، معتبرة أن "الطلبة أصرّوا على تنظيم مسيراتهم في خرق تام للقانون"، وأنها سجلت "حالات عديدة من التظاهر بالإغماء".

وأبرزت أخبار المغرب اليوم ما قالته وزارة الداخلية فى بيان صحفى، إن "مجموعات من الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، قامت، فى إطار خطوات تصعيدية، بمحاولات لتنظيم مسيرات احتجاجية لم يتم التصريح بها وتم تبليغ قرارات منعها للمعنيين بالأمر، ومع ذلك فإن بعض الطلبة أصروا على تنظيمها في خرق تام للقانون".

وركزت أخبار المغرب اليوم على تحذير باحثون في الجيولوجيا والبيئة من مخاطر الترسبات الطينية التي تشهدها بعض السدود المغربية، وهو الرأى ذاته الذى يشاطره العالم الجيوفيزيائى المغربى أحمد لشهب، الذي دق ناقوس الخطر بخصوص الترسبات الكبيرة على مستوى السدود جراء انجراف التربة، لافتا إلى ضرورة أخذها بعين الاعتبار على المدى الطويل عند الرغبة في تشييد السّدود.

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