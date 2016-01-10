«خالد يوسف»: بعض النواب يفتعلون مشكلات «مالهاش أي لازمة»

قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن المشادات التي حدثت اليوم خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب طبيعية، مشيراً إلى أن هناك من النواب من يفتعل المشاكل معبراً «مالهاش أي لازمة».

وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأحد، أنه بعد الانتهاء من انتخابات وكيلي المجلس سيتم تحديد مواعيد انعقاد البرلمان.

وتوقع «يوسف» أن يكون هناك جولة إعادة بين النواب المرشحين على منصبي وكيلي المجلس، لافتاً إلى أن عملية التصويت على انتخاب وكيلي المجلس مازالت مستمرة ولا توجد هناك أي مؤشرات على تقدم أحد المرشحين على الآخر.