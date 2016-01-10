شاهد أسوأ ١٠ أغاني صورت كـ فيديو كليب في الوطن العربي

تعتبر الأغاني في الآونة الأخيرة أصبحت تجارية أكثر منها فن، وفي حلقة هذا الأسبوع من مشاهير يوتيوب اخترنا لكم أسوء عشر أغاني وكليبات على مستوى الوطن العربي أساءت للفن.

في المرتبة 10 حل الفنان عبد لله بالخير بالأغنية التي قلد بها الفنان الراحل مايكل جاكسون، أما في المرتبة 9 فحل الفنان جو رعد بأغنية "نظرة منك و السلام"، أما بالمرحلة 8 فحلت الفنانة زيزي بأغنية "شو بحب أكل الموز"، أما في المرتبة 7 الفنان عمر سليمان بأغنية وريني وريني"، وفي المرتبة 6 اي شو بحبك يافارة للفنان الشاب الهام مالك، أما المرتبة 5 فكانت من نصيب الفنانة سما المصري " أحمد الشبشب ضاع"، أما المرتبة 4 كانت مع الفنان وائل و الفنانة منة بأغنية "سيب ايدي "، المرتبة 3 كانت للفنانة شاكيرا المصري من خلال أغنية "الكمون"،المرتبة الثانية كانت للفنانة بارديس التس غنت للراحلة سعاد حسني "ياولد ياتقيل"، المرتبة الأولى كانت للفنان فراس حمزاوي بأغنية "أصابيع رجليكي".