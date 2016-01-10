تقليد التمارين الرياضية فى التليفزيون يسبب الإحباط والإصابات والإثارة الجنسية

قد يرغب الكثير من الأشخاص فى ممارسة التمرينات الرياضية فى المنزل، عن طريق اتباع التمرينات الرياضية المذاعة بالتليفزيون أو من خلال استخدام سيديهات للتمرينات الرياضية، وذلك بغرض إنقاص الوزن، أو الحصول على جسم مثالى مثل المتواجد فى هذه الصور، وهو ما أثبتت الدراسات أنه يؤثر سلبيا على الصحة.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن ممارسة التمرينات الرياضية فى المنزل باتباع وتقليد أقراص الفيديو الرقمية، له تأثير سلبى على الصحة وينتج عنه أذى نفسى، لأن الصور المستخدمة غير واقعية وتسبب الأذى النفسى وفقدان الأمل لدى الكثيرين، بسبب المقارنة الاجتماعية.

كما وجد الباحثون أن الصور المستخدمة فى الفيديوهات الرقمية التى غالبا ما تكون لفتيات أجسادهن رشيقة ومشدودة، غير واقعية وتسبب الإثارة الجنسية، وينتج عنها وقوع إصابات أو حدوث آثار صحية ضارة أخرى.

ومن جانبه قال البروفيسور براد الكاردينال، من جامعة ولاية أوريجون، إن هذا النوع من الفيديوهات يصيب الكثير من الأشخاص بالأذى النفسى لعدم رضاهم عن أنفسهم أو صحتهم عند النظر لهذه الصور غير الواقعية ومقارنة أنفسهم بها، فلا يجب أن تتوقع الحصول على أشكال هذه الأجسام التى تراها على الشاشة أو تقارن نفسك بالآخرين، لأن هناك الكثير من الأجسام والأشكال المختلفة التى تختلف من شخص لآخر .