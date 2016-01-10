حكومة الوفاق الوطنى الليبية تعزى عائلتى الغيثى والعبيدات فى وفاة عضوة برلمان

تقدم المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، بالتعازى لعائلة الغيثى، وقبيلة العبيدات، فى وفاة عضو مجلس النواب منى الغيثى، التى لقيت مصرعها جراء حادث مرورى مساء اليوم الأحد.

فيما تقدم رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، ونائبه على القطرانى، بأحر التعازى لعائلة الغيثى، وقبيلة العبيدات، فى وفاة عضوة مجلس النواب منى الغيثى، داعيًا الله أن يغفر لها ويتقبلها برحمته ويدخلها فسيح جناته.

ولقت النائبة منى الغيثى، ونجل شقيقها مصرعيهما، مساء اليوم الأحد، إثر حادث مرورى أليم أثناء توجههما إلى مدينة طبرق لحضور جلسة مجلس النواب.



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