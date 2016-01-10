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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولى الساحلى

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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولى الساحلى بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولى الساحلى
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال التوسعة والتطوير وإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة، حيث يستوعب 8 حارات في الاتجاهين بواقع 4 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 60 كيلو متر مزدوج، فى المسافة من كوبرى البرلس حتى كوبرى رشيد العلوى، وبعرض 34 مترا ، بواقع 17 مترا لكل اتجاه بتكلفة تقترب من المليار جنيه.

اليوم السابع -1 -2016

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال تأمين سلامة الطرق وأعمال فصل اتجاهي الطريق وتحديد حاراته، والإعداد لوضع اللافتات الإرشادية وعلامات المرور والعلامات التحذيرية للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمى الطرق.

كما تفقد أعمال إنشاء كوبري الدولي الساحلي بمنطقة الشيخ مبارك، بمدينة بلطيم، يسمح بالسيولة المرورية وتأمين القادمين من وإلى مدينة بلطيم ومصيف بلطيم، وإلى الطريق الدولى الساحلى عبر مسارات آمنة.

قال محافظ كفر الشيخ، أن الالتزام بمعايير ضبط الجودة فى تنفيذ الطرق تخدم الهدف القومي للدولة ببناء شبكة طرق قومية ذات مواصفات وجودة عالية كأهم مقومات البنية التحتية للدولة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن شبكة الطرق المتقدمة من أهم دعائم الاقتصاد القومي والاستثمار والتنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ ، موضحاً أن الطرق الجديدة بالمحافظة يتم تخطيطها وتنفيذها بعناية فائقة لمواجهة التكدس والزحام وتحقيق السيولة المرورية المرجوة، كما تساهم في رفع مستويات الأمان والسلامة للمواطنين والحد من المخاطر والحوادث على الطرق ، وخاصة الطرق السريعة والساحلية .

اليوم السابع -1 -2016

وأشار محافظ كفر الشيخ ، أن تنفيذ طريقي " كفر الشيخ _ المحلة المزدوج " و " كفر الشيخ _ دسوق _ دمنهور " المزدوج ، يعدا من أهم محاور التنمية بالمحافظة ، ليصبح لدينا محور مرورى حر داخل المحافظة موازياً للطريق الدولي الساحلي ينقل الحركة المرورية من محافظات شرق الجمهورية ، القادم من محافظة الدقهلية والمحلة الكبرى عبر طريق " المحلة _ كفر الشيخ " إلى طريق " كفر الشيخ _ دسوق _ دمنهور " ومنه إلى الطريق الزراعي عبر محافظة كفر الشيخ .

جدير بالذكر أن من أهم إنجازات الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال نطاق محافظة كفر الشيخ هي استكمال طريق ” كفر الشيخ – دسوق المزدوج “على مسافة 32كم ، بتكلفة حوالي 700 مليون جنيه وجارى أعمال الطرح على شركات قطاع الأعمال .

اليوم السابع -1 -2016

وطريق " كفر الشيخ – المحلة الكبرى " مزدوج ، قارب على الانتهاء بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه على مسافة 32 كم ، حيث يتم في المرحلة الأولى ليأتي طريق " كفر الشيخ – دسوق " في المرحلة الثانية.

وجارى أعمال توسيع وترميم جميع الكباري السطحية التابعة للهيئة ، طريق " كفر الشيخ – دسوق " ، وطريق " كفر الشيخ – المحلة الكبرى " ، وطريق " كفر الشيخ – سيدي سالم "، وطريق " كفر الشيخ – الرياض " ، وطريق " كفر الشيخ – الحامول – بلطيم " .

رافقه المهندس سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم ، والمهندس حازم الأشمونى رئيس مدينة برج البرلس ، والعميد يسرى الدسوقي مدير ميناء البرلس .

اليوم السابع -1 -2016
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