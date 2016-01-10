بالصور.. القوات العراقية تخلى مئات المدنيين من الرمادي

>أخلت القوات العراقية 635 مدنيًا من مدينة الرمادي اليوم الأحد، أثناء مواصلتها تطهير المدينة بعد أسبوعين من إعلانها استعادتها من تنظيم داعش، بحسب ما أفاد مسئولون أمنيون.

واستعادت القوات العراقية المجمع الحكومى فى عاصمة محافظة الانبار أواخر الشهر الماضى إلا أنها لم تفرض سيطرتها الكاملة على المدينة بعد.

وصرح قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامى كاظم العارضى، بأن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة الأنبار تمكنت اليوم الأحد، من إخلاء 635 مدنيًا من مركز الرمادي ونقلهم إلى مخيم الحبانية فى مدينة الخالدية 23 كلم شرق الرمادي".



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